Caldo, al via la prima prova costume: un italiano su quattro è a dieta

ROMA – Un italiano su quattro (25,6%) si è messo a dieta per prepararsi alla prima prova costume dell’anno, ritardata da un mese di maggio insolitamente freddo e piovoso. E’ quanto emerge da un sondaggio online sul sito www.coldiretti.it in occasione del primo weekend di giugno con temperature fino a 30 gradi al Centro-Nord.



Dopo una lunga attesa, milioni di italiani hanno deciso di trascorrere il proprio tempo libero in costume in piscina, nei laghi o al mare dove hanno riaperto tutti gli stabilimenti balneari per godersi il primo caldo prima dell’estate. La prima occasione per verificare i risultati di un duro ‘lavoro’ fatto da molti a tavola e nelle palestre particolarmente affollate prima dell’estate.

Un confronto con la realtà che – sottolinea la Coldiretti – trova pero’ molti italiani insoddisfatti della propria forma fisica: piu’ di un terzo della popolazione maggiorenne (35%) è in sovrappeso, mentre poco più di una persona su dieci è addirittura obesa (11%), per un totale di 46% dei soggetti fuori forma, secondo Osservasalute.



Se, continua la Coldiretti, è scontro tra le diverse proposte dei dietologi per affrontare il sovrappeso, sono invece unanimemente riconosciuti i benefici della dieta mediterranea. Con l’arrivo del caldo si assiste in particolare ad un aumento del consumo di frutta e verdura favorito anche dalla disponibilità di tecnologie casalinghe low cost, dalle centrifughe agli essiccatori che aiutano a far apprezzare cibi salutari anche ai più piccoli. Un vero boom per smoothies, frullati e centrifugati a casa, al bar e in spiaggia.



Pane, pasta, frutta, verdura, extravergine e il tradizionale bicchiere di vino consumati a tavola in pasti regolari hanno consentito agli italiani, conclude la Coldiretti, di conquistare fino ad ora il record della longevità con una vita media di 80,8 anni per gli uomini e di 85,2 per le donne, tra le più elevate al mondo.