VIDEO | Roma, via Gregorio VII allagata per rottura tubi: stop al traffico verso il centro

ROMA – Un ‘torrente’ di sessanta metri di lunghezza e quindici di larghezza in mezzo alla carreggiata e sul marciapiede. E’ quello che si sono trovati di fronte automobilisti romani stamattina a via Gregorio VII, dove intorno alle 6.30, all’altezza del civico 295, una condotta idrica posta sotto la pavimentazione stradale si è rotta obbligando una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Roma a intervenire per transennare la zona coinvolta. L’area è stata interdetta a scopo precauzionale al transito pedonale e veicolare e coinvolge un tratto di marciapiede e di un tratto di corsia stradale (direzione Centro).