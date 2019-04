Giovani e innovazione, l’Angi intervista il prof. Bill Aulet

ROMA – Nuovo importante appuntamento per ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, sempre più protagonista sul piano internazionale e impegnata a costruire sinergie e collaborazioni con gli ecosistemi di eccellenza, che intervista il Prof. Bill Aulet, eminente figura d’élite del mondo innovazione e modello di esempio per i giovani.

Al Prof. Bill Aulet, già Managing Director del Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship e Professor of Practice presso il MIT Sloan School of Management, anche autore di Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful Startup, protagonista dell’incontro dedicato ai giovani imprenditori ed innovatori, un ringraziamento speciale per il prezioso contributo.

“Siamo onorati di aver preso parte a questo importante incontro con il prof. Bill Aulet, imprenditore e luminare del MIT. I giovani sono il futuro e l’innovazione deve essere al centro dell’agenda dell’Italia e con ANGI siamo orgogliosi di poter essere sempre più protagonista sul piano internazionale a favore dei giovani, delle eccellenze e del mondo innovazione”.

Si ringrazia in particolare la John Cabot University e la nostra Licia Ottavi, membro del consiglio di presidenza ANGI per il prezioso supporto alla realizzazione dell’intervista.