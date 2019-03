Tg Politico, edizione del 1 marzo 2019

CONTE: MAI APERTO A ‘MINI TAV’, PD: VIA TONINELLI

La Tav continua ad agitare il governo. Sul tavolo oggi c’è la ‘mini Tav’, una versione ‘ridotta’ che potrebbe avere l’ok di palazzo Chigi. Sulla stampa filtra la posizione di Giuseppe Conte che vorrebbe avocare a sé il dossier per rivedere e realizzare l’opera. Poi la smentita: il presidente del Consiglio non ha aperto a nessuna ipotesi di mini-Tav né chiesto nuove valutazioni dopo l’ormai famosa analisi costi-benefici. Intanto il Pd annuncia una mozione di sfiducia contro il titolare del Mit Danilo Toninelli: “Prima se ne va e meglio è per il Paese”, attaccano i dem.

PRIMARIE PD. APPELLO VELTRONI: NON È TEMPO PER INDIFFERENZA

Un milione alle primarie: è la soglia di partecipazione alla quale punta il Pd. “Se dovessi vincere il Pd ripartirebbe dalla voglia di ricostruire un rapporto con le persone”, spiega Nicola Zingaretti, mentre Roberto Giachetti lo attacca: “Se apre ai 5 stelle me ne vado”. Da Maurizio Martina arriva, invece, un messaggio di unità: “Voglio lavorare con tutti e fare un passo avanti e non indietro”. Oggi, all’appello di Romano Prodi, si è unito quello di Walter Veltroni: “Spero che, domenica, in tanti votino. Basta guardarsi intorno per convincersi che non e’ certo il tempo per l’indifferenza o la rinuncia”.

PIL 2018, L’ISTAT RIVEDE STIME AL RIBASSO

Lieve crescita dell’occupazione in Italia nel mese di gennaio. A rilevarlo è l’Istat, che registra l’aumento di 21mila unità di lavoro. Sale leggermente anche la disoccupazione giovanile, uno su tre è senza lavoro. L’Italia cresce, ma rallenta. L’Istat rivede infatti al ribasso la stima del 2018 portandola allo 0,9% rispetto all’1% previsto dal governo. Sempre nel 2018 è record per il debito pubblico che sale al 132,1%.

DI MAIO: VALORI S.FRANCESCO ISPIRANO REDDITO CITTADINANZA

Un francobollo celebrativo a 800 anni dall’incontro tra San Francesco e il Sultano Malik-al-Kamil. Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio lo presenta esaltando l’insegnamento di San Francesco. “I suoi valori siano punto di riferimento per la nostra politica”, dice il ministro, che sul reddito di cittadinanza promette un nuovo modello di welfare ispirato proprio al frate. Con l’attenzione per i poveri, conclude Di Maio, San Francesco dimostrò che si può cambiare il paradigma.