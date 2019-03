Tg Lazio, edizione del 1 marzo 2019

CARMINE ESPOSITO NUOVO QUESTORE ROMA, CERIMONIA CON GABRIELLI

Carmine Esposito e’ il nuovo Questore di Roma. Subentra a Guido Marino, che andra’ in pensione. La cerimonia di insediamento e’ avvenuta questa mattina alla presenza del Capo della Polizia, Franco Gabrielli. Esposito, 62 anni, nato a Napoli, proviene dalla Questura di Bari dove era stato nominato questore nel 2016. Primo banco di prova sara’ il derby tra Lazio e Roma in programma domani sera allo stadio Olimpico.

ROMA, RINASCE EX CINEMA METROPOLITAN: UFFICI, NEGOZI E UNA SALA

L’ex cinema Metropolitan di via del Corso rinascera’, entro due anni, grazie a un progetto di riqualificazione che prevede il mantenimento di una sala da 99 posti accanto a uffici e negozi. A presentare il progetto questa mattina il sindaco di Roma, Virginia Raggi. Sette i milioni di euro a disposizione – a carico della proprieta’ dell’immobile – per un intervento che prevede anche la ristrutturazione dei cinema Apollo e Airone. “Dopo 10 anni poniamo fine a un’era di grande degrado” ha commentato Raggi.

TRAMVIA PER GIUBILEO 2025: PROJECT REVIEW E CANTIERI TRA 3 ANNI

A Roma prende corpo il progetto della tramvia Termini-Vaticano-Aurelio. L’obiettivo dell’amministrazione Cinque Stelle, che oggi ne ha discusso in commissione capitolina Mobilita’, e’ aprire il cantiere entro due anni e mezzo e inaugurare l’opera a meta’ del 2024, in tempo per il Giubileo del 2025. Per riuscirci il progetto va presentato al ministero entro il prossimo settembre. “Vogliamo andare a passo spedito verso lo studio di fattibilita’ in modo da ottenere i finanziamenti per i 200 milioni che servono” ha spiegato il presidente della commissione, Enrico Stefa’no.

ECCO PROGETTO NUOVO SKATE PARK OSTIA, PRONTO ENTRO UN ANNO

Entro un anno Ostia avra’ il suo nuovo Skate park. Con 600 mila euro di fondi stanziati dal Campidoglio, la struttura sara’ realizzata in via della Martinica, nella zona di Ostia Ponente, su un’area di 1.600 metri quadri, illuminata a led. Il progetto, presentato oggi nella sede X Municipio, e’ pensato per diventare un perno di questa disciplina sportiva al livello nazionale e internazionale. “L’area e’ attualmente in stato di abbandono e sara’ recuperata con il progetto” ha spiegato il presidente del Municipio, Giuliana Di Pillo.