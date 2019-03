Ostia, ecco il nuovo progetto per lo skate park: sarà pronto entro un anno

ROMA – Entro un anno Ostia avrà il suo nuovo Skate park. Con 600mila euro di fondi stanziati dal Campidoglio, la struttura sarà realizzata in via della Martinica, nella zona di Ostia Ponente, su un’area di 1.600 metri quadri, illuminata a led. Il progetto, presentato oggi nella sede X Municipio, è pensato per diventare un perno di questa disciplina sportiva al livello nazionale e internazionale.



“È un impianto di alto livello, che coinvolge entrambe le anime dello skateboard: 837 metri quadri per il bowl e 617 metri quadri per lo street”, ha detto Vincenzo Scionti, presidente della commissione Impianti FISR.



“Una volta c’era uno skate park, ‘The Spot’ ed era importantissimo per la zona di Ostia ponente”, ha detto la presidente del Municipio X di Roma, Giuliana Di Pillo, che ha sottolineato come “l’area di destinazione del nuovo skate park “è attualmente in stato di abbandono e sarà recuperata con il progetto”.



Andrea, ragazzo della comunità skaters, ha chiesto all’amministrazione di proteggere la struttura dai “’disturbatori’ che inquinano e portano solo degrado”. Di Pillo ha risposto che “proprio attraverso l’aiuto, i consigli e il dialogo con le persone che vivono la realtà dello skate si può imparare come gestire bene questo nuovo spazio. Chiederemo confronti con voi. Vogliamo invertire la tendenza delle precedenti amministrazioni e coinvolgere tutti”. Gli ha fatto eco Silvana Denicolò, assessore allo Sport: “La proposta e la volontà del nuovo skate park discende direttamente dalla cittadinanza”.



Diverse le proposte di progettazione prese in considerazione: “Abbiamo invitato studi specializzati a partecipare alla gara, da Milano, Ravenna e Torino, per non avere problemi e sorprese. Il servizio di progettazione è stato poi affidato, dopo aver vinto la gara, allo Studio Lotti & Partners di Ravenna”, ha spiegato Nicola De Bernardini, direttore del X Municipio.

Presenti inoltre l’architetto Alessio Lotti della società vincitrice, e l’atleta di skate, di soli tredici anni, Andrea Calasanta. “Lo skate park- ha concluso De Bernardini- sarà pronto speriamo entro il primo quadrimestre del 2020”.