TG Scuola, edizione del 1 marzo 2019

All’IC Valente Antoci racconta la sua antimafia

“Ragazzi, quello che oggi vorrei farvi capire è che, quando le persone per bene si uniscono e quando lo Stato si organizza del punto di vista normativo, la mafia perde. Con queste parole Giuseppe Antoci si è rivolto agli studenti della scuola media dell’istituto comprensivo Valente di Roma. Presidente del Parco dei Nebrodi dal 2013 al 2018, definito dallo scrittore Andrea Camilleri “un eroe dei nostri tempi” per la sua lotta alla criminalità mafiosa, Antoci ha raccontato ai ragazzi il proprio percorso di vita e di attività politica. Dall’arrivo al parco dei Nebrodi, alla nascita del celebre ‘Protocollo Antoci’, fino all’attentato di cui fu vittima, la sua storia ha lasciato nei ragazzi presenti un messaggio chiaro: “Nella lotta alla mafia l’io perde sempre, solo il ‘noi’ può vincere”.

Maturità, on line le simulazioni della seconda prova

Sono stati pubblicati nella sezione ‘Esami di Stato’ del sito del Miur gli esempi della seconda prova scritta dell’Esame di Stato del II ciclo, come previsto dalla circolare dell’8 febbraio scorso. In vista delle novità introdotte il ministro Marco Bussetti ha voluto predisporre specifiche misure di accompagnamento per scuole, docenti e studenti. In particolare, oltre agli incontri che si stanno svolgendo sui territori già dallo scorso novembre, il Miur, elaborerà esempi sia per la prima che per la seconda prova, tenendo conto delle discipline individuate per il secondo scritto.

Genova, musica rap per superare le barriere

Nel mondo dello spettacolo si dice ‘buona la prima!’ quando si raggiunge il risultato sperato al primo colpo. Così è stato per il progetto ‘Rap nelle scuole’ condotto dal rapper genovese Daniele La Vittoria presso la scuola media Andrea Caffaro di Certosa, a Genova, e conclusosi con uno spettacolo natalizio al Teatro Govi di Bolzaneto. Da quel momento- racconta il rapper alla Dire- “hanno cominciato ad arrivare molte richieste, sia da scuole elementari che medie, e probabilmente dall’anno prossimo lavoreremo anche negli istituti superiori”. Il nuovo ciclo di incontri è già iniziato ed è partito da Sampierdarena, scuola multietnica dove il progetto servirà per fare integrazione. Prossimi passi saranno all’IC San Fruttuoso, dove saranno coinvolte sia elementari che medie per un totale di circa 150 alunni, e con una classe terza della scuola primaria Sant’Eusebio.

Dalle scuole

Liceo Mamiani di Roma

Nell’aula magna l’incontro con gli esperti del Policlinico Tor Vergata per parlare di malattie sessualmente trasmesse.

Secondarie di I grado ‘Panzini’ e ‘Zappa’ di Bologna

Vincitori del concorso promosso da Youngabout International Film Festival nell’ambito del progetto ‘Un film nello zaino al Navile 2019’.

Liceo Copernico di Bologna

Gli studenti hanno incontrato la scrittrice Michela Murgia per parlare del femminismo di oggi e di ieri e del maschilismo di ogni epoca.

Istituto Da Vinci di Maccarese

Il 6 e 7 marzo due giornate dedicate ai Giusti di ieri e di oggi.