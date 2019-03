Europa - la settimana in pillole - DIRE.it

La manovra del governo italiano per il 2019 non avrà conseguenze positive a lungo termine per l’economia italiana. E’ il giudizio della Commissione europea contenuto nel Country Report, l’analisi che viene fatta annualmente sulle economie dei paesi dell’Unione. Secondo la Commissione Europea “la legge di bilancio del 2019 fa fare dei passi indietro su importanti riforme, senza includere misure efficienti per stimolare la crescita”. Il vicepresidente della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis, ha dichiarato che negli ultimi mesi l’Italia sembra aver perso lo slancio per approvare nuove riforme. Dombrovskis ha aggiunto che la Commissione teme che nei prossimi anni il debito pubblico italiano non diminuirà.