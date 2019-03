Cosa si legge a Roma, la classifica del 1 marzo - DIRE.it

Ci avviciniamo all’8 marzo e ci fa piacere vedere il ritorno di Chiara Gamberale in cima alla classifica con il suo ultimo romanzo ‘L’isola dell’abbandono’, già diventato un successo del passaparola tra lettori. Gianrico Carofiglio intriga e sorprende, meritato il secondo posto. Tema caldo e attualissimo in questi giorni, ‘Sodoma’ di Frédéric Martel conferma l’interesse dei lettori per il volto nascosto della Chiesa. Non delude mai Georges Simenon con le sue atmosfere noir ed esistenziali, mentre Giacomo Papi, con il suo “censimento”, ci porta in un futuro forse non troppo lontano, dove la cultura diventa un bersaglio. C’è un gruppo di giovani che ogni anno aspetta con impazienza l’uscita del libro di Cassandra Clare che con la sua lunghissima saga ‘Shadowhunters’ ha appassionato milioni di lettori in tutto il mondo. Poi ci sono loro: gli youtuber, Bambini di diverse età impazziscono per ogni loro libro e la giovane Iris Ferrari non delude le loro aspettative.

Cristina Troiani, la Feltrinelli Viale Marconi