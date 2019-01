Raggi fischiata al Circo Massimo, Pd Lazio: “Roma è sporca”

ROMA – “Ieri appena la Raggi è comparsa sul palco del Circo Massimo per la Festa di Capodanno, è stata fischiata e contestata per la vicenda rifiuti. I filmati coi roghi dei cassonetti nella Capitale stanno facendo il giro del mondo, umiliando questa città ancora una volta. Le altri Capitali festeggiano con feste e luci, e qui con la Raggi abbiamo una città ridotta una discarica a cielo aperto. Roma è sporca, e i romani sono stanchi di questa giunta inefficiente e arrogante”. Lo dichiara in una nota Enzo Foschi, vicesegretario del Pd Lazio.